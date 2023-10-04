Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı, İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Küçükler 2. etap müsabakalarında elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler 2. etap Müsabakaları İstanbul’da gerçekleştirildi.

Erken sevinç kaybettirdi! Erken sevinç kaybettirdi!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı da katıldığı müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla organizasyona damgasını vurdu. Tek erkeklerde 1 Türkiye birinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde eden yeşil beyazlı sporcular, çiftlerde yine Türkiye birinciliği ile trioda Türkiye ikinciliği kazandılar. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler, elde ettikleri madalyalarla 9-11 yaş kategorisinde de takım olarak Türkiye Şampiyonu olup birincilik kupasını kazandılar.

Müsabakaları 4 madalya ile tamamlayan yeşil beyazlı sporcular şöyle:

• Siraç Güzel: Tek Erkekler Türkiye birinciliği
• Furkan Saylan: Tek Erkekler Türkiye 3 üçüncülüğü
• Defne Erdoğan, Furkan Saylan: Çiftler Türkiye birinciliği
• Siraç Güzel, Poyraz Kaan Uğur, Furkan Saylan: Trio Türkiye ikinciliği