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İl genelinde sürdürülen eğitimler kapsamında Soma Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda eğitim gören 53 öğrenciye çevre kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, çöplerin ayrıştırılması, atık yağlar, atık piller, iklim değişikliği, sıfır atık gibi önemli çevre konularında bilgiler aktarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla Soma ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine yönelik çevre bilinci eğitimi verdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, öğrencilere yönelik düzenlediği çevre eğitim programlarına hızla devam ediyor.

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