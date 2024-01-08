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Manisa'da 13 yaşlarında giyinmeye merak saran ve giyinmeyi seven Fehmi Koçyiğit çocukluk hayali olan giyim mağazasını 24 yaşında açtı.MANİSA (İGFA) - Genç girişimci Fehmi Koçyiğit hayalini 24 yaşında gerçekleştirdi.

Kendisinin 13 yaşından itibaren modayı takip eden ve giyinmeyi seven bir kişi olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Çocukluk dönemimde benimde giyim mağazam olması hayalimdi. Bu güne nasipmiş. Bugün Fehmi Koçyiğit Moda"isimli iş yerimizin açılışını gerçekleştirdik. Bugün en mutlu günüm. Benim çocukluk hayalim olan ve kendi ismimi taşıyan Fehmi Koçyiğit Moda'nın açılışını gerçekleştirdik. Manisalılara hizmet vermekten mutlu olacağım. Manisalılar beni bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Açılışımıza katılım yoğun oldu" diye konuştu.

Fehmi Koçyiğit " Şimdiki hayalim ise Fehmi Koçyiğit Moda'nın ismini Türkiye'de duyuracağız. Manisa'nın tanıtımına katkı sağlamış olacağız. Manisa benim doğup doyduğum şehir. Manisa'ya katkımız olursa çok mutlu olacağım. Allah yolumuzu açık etsin" dedi.

