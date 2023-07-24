Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM eğitim kurumları, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il genelinde tüm Manisalılara ve tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.MANİSA (İGFA) - ÖSYM Başkanlığı tarafından 2023 YKS sonuçlarının açıklanması ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Bilgilendirme Kılavuzu’nun yayınlanmasıyla birlikte tercih yapma telaşı başlayan üniversite öğrencilerine MABEM eğitim kurumları, önemli bir fırsat sundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM eğitim kurumlarında bulunan rehberlik birimleri ve uzman öğretmenlerin tercih süreci boyunca il genelinde danışmanlık hizmeti almak isteyen tüm vatandaşlara ve tüm öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların ve gençlerin hayal ettikleri lise ve üniversitelere gitmelerine imkan sağlamak vizyonuyla hizmet veren MABEM eğitim kurumlarının tercih danışmanlığını ücretsiz olarak sunacağını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “ÖSYM Başkanlığınca 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Bilgilendirme Kılavuzu’nun yayınlanmasıyla birlikte MABEM eğitim kurumlarımızda bulunan rehberlik birimlerimiz ve uzman öğretmenlerimiz tarafından 17 ilçemizde, tüm halkımıza ve öğrencilerimize ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı.

Danışmanlık hizmetimiz, tercih süreci boyunca devam edecek.

27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan tercihler öncesinde, velilerimiz ve öğrencilerimiz, kurumlarımızı ziyaret ederek, ön bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti alabilirler.