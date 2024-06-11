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33 kiloda mücadele den Derin Avcı, 44 kiloda Zeynep Baysal, 55 kiloda Alp Canıtez gümüş madalya kazandı. Yeşil-beyazlı takımdan, Mehmet Aras Gül, Mert Öztürk, Arda Düzce, Melikşah Coşkun, Belinay Aykal ve Mehmet Aras Gül de turnuvada bronz madalyayı boyunlarına taktılar.

Yeşil-beyazlı sporcular turnuvada önemli başarılara imza atarak, 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Sporcularımızdan Yavuz Selim İnci 32 kiloda, Muhammed Üveys Sevindi 34 kiloda, Nejla Nur Tokgöz de 40 kiloda rakiplerini mağlup ederek, altın madalyaya uzandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo takımı, Slovakya’da düzenlenen 52’nci Uluslararası Michalovce Grand Prix’inde 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, 8-9 Haziran tarihlerinde Slovakya’da düzenlenen 52’nci Uluslararası Michalovce Grand Prix’sine katıldı.

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