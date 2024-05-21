Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları Ankara’da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Düzenlenen şampiyonada 35 ilden 175 Veteran sporcu katıldı. Yeşil-Beyazlı Judo takımı, turnuvada 4 madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonasına, 35 ilden 175 sporcunun katılımıyla Ankara’da düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Cengiz Sevindi 73 kg’da, Halil İnci de 81kg’da altın madalya kazandı. Necati Güven ise 81kg’da yarışarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kulüp antrenörlerinden Berkan Leyluhan ise +100 kg’da gümüş madalya aldı. Böylelikle Yeşil-Beyazlı sporcular müsabakayı 4 madalya alarak başarılı bir şampiyona geçirdi.

