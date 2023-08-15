Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, İzmir’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası ve Ortak Çalışma Kampı kapsamında düzenlenen müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu.MANİSA (İGFA) - İzmir İllerarası 30 Ağustos Zafer Kupası ve Ortak Çalışma Kampı, 10-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarında 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Toplamda 8 madalya kazanan yeşil beyazlı judocular, takım halinde şampiyon oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kerem Şayık 55 kiloda, Sude Ögel 57 kiloda, Ümit Çırpan 66 kiloda, Arda Aydın 81 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Arda Düzce 55 kiloda, Zübeyir Talha Polat +90 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken; Ömer Faruk Pınar 60 kiloda, Arda Kamal da 81 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, judo takımın aldığı sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; “Sporcularımız katıldıkları her organizasyona damga vuruyorlar. İzmir’de de 8 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldular. Başta antrenörlerimiz Fatih Akcan ve Erdal Bagaç olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.