Katıldığı her organizasyonda elde ettiği başarılarla adından övgüyle söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan adına düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’nda yine önemli bir başarıya imza attı.MANİSA (İGFA) -Türkiye Judo Federasyonu ve Kocaeli Judo İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Uluslararası Judo Turnuvası, Kocaeli’de düzenlendi.

Turnuvaya 16 ülkeden 1421 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, turnuvayı 5 madalya ile tamamladı.

Yeşil beyazlı takımımızda Necla Nur Tokgöz 40 kiloda şampiyon olarak, altın madalyanın sahibi oldu. Muhammed Üveys Sevindi 30 kiloda, Ümit Çırpan 66 kiloda, Arda Kamal +73 kiloda ve Zübeyir Talha Polat da +90 kiloda bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, turnuva sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; Judo takımının ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabarttığını ifade ederek, "Sporcularımız farklı ülkelerin sporcuları ile karşılaştı ve iyi sonuçlar elde ettiler. Antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.