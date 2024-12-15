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Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projeleriyle kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını destekliyor. “Adım Adım Manisa” projesinin ardından başlatılan “Adım Adım Kula” projesi kapsamında, kent merkezinde yaşayan 55 kadın, Kula’yı ziyaret etti.Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projeleriyle kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını destekliyor. “Adım Adım Manisa” projesinin ardından başlatılan “Adım Adım Kula” projesi kapsamında, kent merkezinde yaşayan 55 kadın, Kula’yı ziyaret etti.

Tutum yatırım ve Türk malları haftası Bursa'da kutlandı

Tutum yatırım ve Türk malları haftası Bursa'da kutlandı

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