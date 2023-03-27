Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, Muğla’da düzenlenen merhum Cengiz Toprak İllerarası Karate Şampiyonası’nda 18 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.MANİSA (İGFA) - Muğla’da merhum Cengiz Toprak adına İllerarası Karate Şampiyonası düzenlendi.

Muğla Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 9 ilden 600 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımında Nurahsen Kocakaplan altın madalya kazandı.

Ahmet Kocakaplan, Yelda Macidi, Kevser Koparan, Firdevs Nil Kara, Baran Ablak, Ceylin Ferihan Uyanık ve Rukiye Hayder Naim gümüş madalya; Batuhan Bayır, Hakan Yıldız, Berfin Ablak, Zehra Kocakaplan, Ramazan Efe Ezer, Berat Kazak, Ecrin Taşdemir, Ahmet Can, Furkan Efe Saltık, Semih Furkan Kumcu da bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Sporcularımız, Muğla’da gerçekleştirilen şampiyonada 1 altın, 7 gümüş, 10 bronz madalya kazandı. Katıldıkları her organizasyonda hem kendini geliştiren hem de madalyalar kazanan takımımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.