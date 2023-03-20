Manisa Büyükşehir Belediyespor karate altyapı takımı, Bursa’da 46 kulüpten 960 sporcunun katılımıyla düzenlenen İllerarası Minik-Yıldız Kata ve Kumite Şampiyonası’nda bir altın, dört bronz madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Bursa İllerarası Minik-Yıldız Kata ve Kumite Şampiyonası, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda düzenlendi.

Gelirinin depremzedelere bağışlandığı şampiyonaya 14 ilden 46 kulüp ve 960 sporcu katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da 2011 doğumlu Nurahsen Kocakaplan 40 kg bayanlarda şampiyon olurken; 2012 doğumlu Yağmur Toygar 40 kg bayanlarda üçüncü, 2012 doğumlu Berat Kazak 30 kg erkeklerde üçüncü, 2011 doğumlu Ilgaz Taş erkeklerde üçüncü, 2009 doğumlu Kuzey Taş 45 kg erkeklerde üçüncü olarak madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Altyapı sporcularımız gelişmeye devam ediyorlar. Gelirinin depremzedelere aktarılacağı anlamlı bir organizasyonda 5 madalya kazandığımız için mutluyuz. Antrenörümüzü ve tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.