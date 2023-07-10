Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı sporcuları, Uluslararası Çanakkale Open Karate turnuvasında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Karete Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Çanakkale Open Karate turnuvasına, 59 ilden 89 kulüp 188 takım ve 1300’e yakın sporcu katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, geniş katılımlı olarak düzenlenen organizasyonu 3 madalya kazanarak tamamladı.

Yeşil beyazlı takımdan Büyük Kadınlarda 61 kiloda Nurbade Büber altın madalya, Genç Kadınlarda +66 kiloda Yelda Macidi gümüş madalya, Genç Kadınlarda 53 kiloda da Kevser Koparan da bronz madalya kazanarak turnuvayı noktaladı.

Turnuva hakkında bilgi veren Karate Antrenörü Ali Eşsiz, "6-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çanakkale’de yapılan Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvasında kulübümüz sporcuları 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Takımımız adına güzel bir sonuç elde ettik. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.