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Bu kapsamda Atatürk Kent Parkı’nda “Minik Pedallar” adıyla düzenlenen etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları katılım sağladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Minik Pedallar” etkinliği düzenlendi. Atatürk Kent Parkı Kreşindeki eğitim gören minik öğrencilerin katılım sağladığı programda renkli görüntüler oluştu. MANİSA (İGFA) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa çapında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

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