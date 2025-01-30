Manisa Büyükşehir Belediyesi, miniklerin sömestr tatilini unutulmaz kılmak için birbirinden eğlenceli çocuk filmleri gösterimleri düzenledi. Etkinliklere katılan 2 bin 500'den fazla çocuk, aileleriyle birlikte keyifli saatler geçirdi.MANİSA (İGFA) - Dört gün boyunca süren etkinliklerde, Manisalı çocuklar; Troller, Paw Patrol, Çılgın Hırsız 4 ve The Ogglies gibi sevilen animasyon filmleriyle macera dolu bir dünyaya adım attı. Troller ile kahkahalara boğulan, Paw Patrol ekibiyle birlikte maceraya yelken açan, Çılgın Hırsız 4 ile heyecan dolu anlar yaşayan ve The Ogglies ile fantastik bir dünyaya adım atan miniklere, film gösterimlerinin ardından kitap hediye edildi.

2 Bin 500’ün Üzerinde Çocuk ve Ailesi Katıldı

Etkinliğe toplamda 2 bin 500'den fazla çocuk ve ebeveyn katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, miniklerin ara tatil boyunca hem eğlenerek hem de öğrenerek vakit geçirmesini sağladı. Etkinliğe katılan ebeveynler, çocuklarının çok keyif aldığını ve heyecanlandığını ifade etti. Sevilen animasyon karakterleriyle buluşan minikler, kahkahalarla doyasıya eğlenirken etkinlik sonunda armağan edilen kitaplar ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedeflendi. Ebeveynler, çocuklarının bu denli mutlu olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Yüzlerindeki mutluluk, en büyük motivasyon kaynağımız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, çocukların gelişimine katkı sağlamanın önemini vurgulayarak, “Sömestr boyunca çocuklarımızın hem eğlenip hem de öğrenerek keyifli vakit geçirmesini sağlamak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinlikle çocuklarımızın hayal güçlerini beslemek ve onlara güzel anılar yaşatmak istedik. Film gösterimlerinin ardından hediye ettiğimiz kitaplarla okuma alışkanlıklarını pekiştirmeyi ve hayal güçlerini daha da geliştirmeyi hedefledik. Çocuklarımızın mutluluğu, en büyük motivasyon kaynağı. Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemlerde daha nice güzel etkinliklerde buluşmayı diliyoruz” dedi.