Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı öğretmenleri tarafından, Dönem Sonu Faaliyet Haftası kapsamında Klavyede Hızlı Yazı Yazma Yarışması düzenlendi.MANİSA (İGFA)- Manisa'da Yunusemre MTAL Büro Yönetimi'nce düzenlenen dönem sonu faaliyet haftasındaki yarışmaya okulun farklı alanlarından öğrenciler katıldı.

Yarışma organizasyonu ve değerlendirme jüriliği okulun Büro Yönetimi Alanı öğretmenleri tarafından yapılan yarışmada, öğrencilere verilen metnin verilen süre içinde bilgisayarda yazılması istendi.

Etkinlik sonunda Okul Müdürü Sayim Can, dereceye giren öğrencilere Okul Aile Birliği tarafından verilen çeşitli ödülleri törenle takdim etti. Okul Müdürü Can, yarışmaya gösterilen ilgiye teşekkür etti. Yarışmanın kazananın herkes olduğunu belirten Müdür Can, bu vesileyle herkesin güzel anılarla ve birikimle yarı yıl tatiline girmelerini ve mutlu bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.