Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinin başında gelen MABEM, öğrencilere yönelik seminerlere devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ve Yunusemre MABEM öğrencileri başta olmak üzere Manisa’da öğrencilere yönelik ‘Sınava Hazırlık Süreci Rehberlik Semineri’ düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ve Yunusemre MABEM öğrencileri başta olmak üzere Manisa’daki öğrencilere yönelik ‘Sınava Hazırlık Süreci Rehberlik Semineri’ düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen seminere, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Halk Eğitim Şube Müdürü ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, MABEM Müdür Yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

Okan Üniversitesi Ege Bölge Temsilcisi Seçil Kaya tarafından verilen seminerde, sınava hazırlık süreci, soru çözme teknikleri, etkili çalışma yöntemleri, zamanı verimli kullanma, doğru meslek seçimi konularında bilgiler verildi. Sınavlara hazırlanırken disiplinli olmanın ve planlı çalışmanın önemini öğrencilere anlatan Kaya, soru çözümlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları, etkili çalışmanın sürece faydaları ve doğru meslek seçiminin gelecekte getirileri noktasında önemli konuları paylaştı. Seminer sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Okan Üniversitesi Ege Bölge Temsilcisi Seçil Kaya’ya teşekkür ederek, çiçek verdi.