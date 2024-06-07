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İstanbul Beylikdüzü'nde bu kampla sınav stresinden uzaklaştılar

İstanbul Beylikdüzü'nde bu kampla sınav stresinden uzaklaştılar

Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi’ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ne gelen 64 öğrenciye ilk olarak merkez tanıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Salihli Alpaslan İlkokulu öğrencilerine arı dünyası farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere arıların dünyasını tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Salihli Alpaslan İlkokulu 2, 3, ve 4’üncü sınıf öğrencilerine arı dünyası farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

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