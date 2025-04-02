Manisa Halil Yurtseven İlkokulu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.MANİSA (İGFA) - Öğrenciler ve öğretmenler, farkındalık yaratmak amacıyla mavi kıyafetler giyerek otizme dikkat çekti.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, “Otizm” yazısını oluşturarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı. Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Okul rehber öğretmenimiz Begüm Pektürk ve Özel Eğitim Öğretmenimiz Nadide Burcu Şen tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel bir program düzenlendi. Öğrencilerimize otizm ile ilgili bilgiler verildi. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mavi kıyafet giyerek farkındalık yarattı” ifadelerini kullandı.

Manisa Halil Yurtseven İlkokulu’nun düzenlediği bu anlamlı etkinliğe bazı velilerde mavi kıyafet giyerek destek verdi. Ayrıca etkinlik öğrencilerin Otizm bilinci kazanmasına büyük katkı sağladı.