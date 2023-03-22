Öğretmenleri eşliğinde tesisi gezen öğrenciler, atıksuyun arıtılma süreci hakkında detaylı bilgi alma ve inceleme yapma imkanı bulurken, bilinçli su kullanımı konusunda bilgilendirildiler. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, her yaştan öğrencinin gelişimine ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla organize ettiği teknik gezilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç’ta Karakurt 75.Yıl Ortaokulu öğrencilerini mahallede yer alan atıksu arıtma tesisinde konuk etti. Öğrenciler, öğretmenleri ve MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Onur Artan ve yetkili personel ile birlikte tesisi gezdi.

Atıksu arıtım sürecini yakından izleme fırsatı bulan ve tesisteki faaliyetleri merakla inceleyen öğrenciler tüm üniteleri ve çalışma şekillerini görme fırsatı buldu. Tesisle ilgili sorularını yetkili personele yönlendirerek arıtım süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler, her ayrıntıyı dikkatle inceledi. Tüm süreçler ile ilgili akıllarındaki soruları soran öğrencilerin öğrenme şevki dikkat çekti.

Düzenlenen teknik geziden büyük memnuniyet duyan öğrenci ve öğretmenler, “Suyun önemini bir kez daha anladık. Derslerimizde işlediğimiz konuları gözlemleme fırsatı bulmak bizler için güzel bir deneyim oldu.MASKİ Genel Müdürlüğüne misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” dediler.