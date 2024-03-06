1-5 mart tarihlerinde İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Urla İller arası Boks Turnuvası 30 ilden 230 sporcu katıldı. Manisa'dan Boks Turnuvasına katılan Aslan Spor Kulübü sporcuları Manisa'ya madalya ile döndü. 6 sporcu şampiyon olur iken 2 sporcu ise 3. oldu. Sporcular Manisa'nın gururu oldu.MANİSA (İGFA) - Aslan Spor Kulübü Başkanı ve Boks Antrenörü Yahya Aslan sporculardan beklediği bir başarı olduğunu söyledi. Yahya Aslan "İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Urla İller arası Boks Turnuvasında Üst minikler kategorisin de

38 kg Büşra Aslan şampiyon, 44 kg Sevim Yeğit şampiyon, 54 kg Masal Ece Buruk şampiyon, 44 kg Toprak Özçevikel 3. oldu.

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE İSE

54 kg Şükran Dümenoğlu şampiyon, 60 kg Samet Şahin şampiyon, 80 kg Hüseyin Haşemi şampiyon, 46 kg Eylem Ece Ünlü 3. oldu. Boks Antrenörümüz Ümit Atasoy hocamızla beraber sporcularımızı çalıştırmaya devam ediyoruz Ayrıca bizlere her zaman destek olan Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı .