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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boks turnuvası Bilecik'te gerçekleşti. Aslan Spor Kulübü sporcuları rekor madalya ile Manisa'ya döndü.MANİSA (İGFA) - 4-5 Kasım tarihleri arasında Bilecik'te yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı iller arası Boks Turnuvası 15 ilden 210 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Aslan Spor Kulübü sporcularının başarısı Boks Turnuvasına damga vurdu.

Manisa'dan turnuvaya katılan Aslan Spor Kulübü sporcularından 8 sporcu turnuva birincisi, bir sporcu turnuva ikincisi, üç sporcu ise turnuva üçüncüsü oldu. Sporcular 12 madalya ile Manisa'ya döndüler.

Aslan Spor Kulübü Başkanı ve boks antrenörü Yahya Aslan sporculardan beklediği bir başarı olduğunu söyledi.

Yahya Aslan "Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı iller arası Boks Turnuvasına 15 ilden 210 sporcu katıldı. Sporcularımız güzel bir performans sergiledi. Bizler Manisa'ya derece ve madalya ile döndük. Üst minik kadınlar kategorisinde 38 kg'da Büşra Aslan turnuva birincisi, 42 kg'da Sevim Yeğit turnuva birincisi, 57 kg'da Masal Ece Buruk turnuva birincisi oldu. Yıldız kadınlar kategorisinde ise 46 kg Eylem Ece Ünlü turnuva birincisi, 57 kg Şükran Dümenoglu turnuva birincisi, 66 kg Fatmanur Duman turnuva birincisi oldu. Üst minik erkekler kategorisinde 54 kg Eren İnan turnuva üçüncüsü, 70 kg Yaşar Berkay gül turnuva birincisi, Yıldız Erkekler kategorisinde 57 Halim Sinan Bodur turnuva üçüncüsü, 60 kg Samet Şahin turnuva üçüncüsü, 63 kg Efe Buruk turnuva ikincisi, Hüseyin Haşemi + 80 kg turnuva birincisi oldular. Tüm sporcularımızı ailelerini tebrik ederim. Boks antrenörümüz Ümit Atasoy hocamızla beraber sporcularımızı çalıştırmaya devam ediyoruz. Sporcularımız başarısı her geçen gün artacağına inanıyorum. Ayrıca bizlere her zaman destek olan Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e teşekkür ederim" dedi.

