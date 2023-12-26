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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, evinde ağırlayacağı Arkas Spor Kulübü maçının hazırlıklarını Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı 2023 yılının son maçında evinde Arkas Spor Kulübünü ağırlayacak.

Ligde gösterdiği başarılı performansını sürdüren Yeşil beyazlı ekip hafta boyunca sürdürdüğü yoğun antrenmanlarını tamamladı. Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, hücum ve savunma oyunları üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından servis çalışmalarıyla son buldu. Galibiyete odaklanan yeşil beyazlı ekip 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 19.00’da Arkas Spor Kulübü ile Tarık Almış Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Başantrenör Caner Doğançay, “Yoğun bir maç trafiğinden geçiyoruz. Yaklaşık 11 günde 3 maç yaptık. 2023 yılının son haftasında önemli bir takım ile karşılaşacağız. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Evimizde oynayacağımız Arkas maçını da kazanarak hedefimiz önünde bir engeli daha ortadan kaldırmak istiyoruz. Ekip olarak güçlü bir ekibiz oyuncularımız da inanmış durumda voleybol severlerimizin de destekleriyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle çarşamba günü saat 19:00’da sahamızda ağırlayacağımız Arkas Spor maçına tüm voleybol severleri davet ediyoruz” dedi.