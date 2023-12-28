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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı evinde oynadığı karşılaşmada Arkas Spor Kulübüne set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde başarılı bir grafik sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı evinde Arkas Spor Kulübünü ağırladı.

Tarık Almış Spor Salonunda oynanan müsabakayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Özcan Nalbantlar, Engin Altun, Şehzadeler MHP İlçe Başkanı Şener Özten ve voleybol severler takip etti. Yeşil beyazlılar taraftar gücünü de arkasına alarak ilk sette rakibi karşısında kurduğu üstünlüğü son sete kadar taşımayı bildi. Sultanlar ilk seti 25-14 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren temsilcimiz bu seti de 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Mücadelenin üçüncü setinde rakip takıma şans tanımayan Büyükşehrin Sultanları mücadeleyi 25-15 kazanarak karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrıldı. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

Yeşil beyazlıların galibiyetinde büyük rol üstlenen Kaptan Sevinç 14 sayı atarken Göksu ise 12 sayılık katkıları ile başrol oynadılar.

Takımın genç yıldızları ise aldıkları kritik sayılarla başarılı performanslar sergileyerek maçı tamamladılar.

Takımın başarılı Pasör Çaprazı Selinay Akçin’e maç sonunda sürpriz doğum günü yapıldı. Yıldız oyuncu tebrikleri kabul ederek takım arkadaşları ve ailesi eşliğinde dilek dileyerek mumları üfledi.