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Sezon boyunca tek mağlubiyeti olan ve zirveyi seven Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 14 Ocak Pazar günü saat 15.00’da evinde konuk edeceği Ata Okul Spor Kulübü maçına konsantre oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig 6. grupta liderliğini haftalardır koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 14 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Ata Okul Spor Kulübü’nü evinde konuk edecek. Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan maçın hazırlıklarını hafta boyunca yoğun antrenman programıyla tamamlayan Büyükşehir’in Sultanları’nda hedef ise yine galibiyet.

Antrenmanlarda ve maçlarda yeşil beyazlı ekibi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde Manisa’mızı spor şehri yapmak için başarılarımızı sürdürüyoruz. 2.Lig’deki ilk yılımızda üst üste aldığımız galibiyetlerle gruptaki liderliğimizle ses getirmeye devam ediyoruz. 18. hafta maçında Ata Spor Kulübü’yle evimizde karşılaşacağız. Bu maçtan da net bir skorla galip ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Aslında mevcut tabloya baktığımızda Kadınlar 1.Lig’ine yükselmek adına play-off oynamayı garantiledik. Bunu genç ve tecrübeli takım kadromuz ve teknik heyetimizle başardık. Ekip ruhu, disiplin ve pozitif kişiliklerle nasıl zirvede kalınabileceğini bize gösterdiler. Tabi burada taraftarlarımızın da pozitif itici bir güç olduğunu unutmamak lazım. Bizleri hiçbir maçımızda yalnız bırakmayan taraftarlarımızın da destekleriyle Manisa’mızı daha iyi liglerde temsil edeceğimize inanıyorum. Her daim bizlerinde yanında olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz” dedi.