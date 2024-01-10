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Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6. grupta zirvenin sahibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 14 Ocak Pazar günü saat 15.00’da konuk edeceği Ata Spor Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de takip etti.MANİSA (İGFA) - 2024 yılının ilk maçında Akhisargücü’nü 3-0 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 14 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda Ata Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Üst üste aldığı galibiyetlerle 6. grupta liderliğini koruyan ve bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen yeşil beyazlılar maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda Büyükşehir’in Sultanları’nın oldukça keyifli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Hedeflerinin mutlak galibiyet olduğuna vurgu yapan Başantrenör Caner Doğançay, “Pazar günü aldığımız 3-0’lık galibiyetin ardından önümüzdeki maça konsantre olduk. Ligdeki liderliğimizi korumak adına çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Ailemize yeni katılan orta oyuncumuz Rabia Martinoviç Özşahan da takıma erken uyum sağladı. Birlik ve beraberlik içerisinde, genç ve tecrübeli isimlerimizle galibiyet serimizi sürdüreceğiz” dedi.