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Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 24 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen yeşil beyazlı ekip yoğun antrenman programı ile maçın hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Üst üste seri galibiyetlerle grupta liderliğe adını yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 24 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Takımı ile mücadele edecek.

Büyükşehir’in Sultanları ligin 15’inci haftasında deplasmandaki karşılaşma öncesi son hazırlıklarının gerçekleştirirken, oyuncuların son derece motive ve hırslı oldukları gözlendi. Antrenmanı BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de takip etti.

Başantrenör Caner Doğançay, “Çarşamba günü karşılaştığımız Aliağa Kuzey Spor Kulübü’nü 3-0’lık net skorla mağlup ettik. Pazar günü de Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat’la deplasmanda mücadele edeceğiz. İki maçın hazırlıkları için de iyi bir antrenman haftası geçirdik. Takımdaki motivasyon üst düzeyde. Kaliteli kadromuzla fiziksel ve mental olarak önümüzdeki maça odaklanmış durumdayız. İyi bir oyun sergileyerek galibiyet serimize yenisini ekleyeceğiz” dedi.