Bunlar da ilginizi çekebilir

Müsabakayı yakından takip ederek takımı yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Mustafa Pekçetin ve Mustafa Yücel sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

Dördüncü sette de üstünlüğünü koruyan Yeşil Beyazlılar seti 25-18 kazanarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Yarı finallere kalabilmek adına kıyasıya mücadele veren Yeşil Beyazlılar rakibi üzerinde kurduğu baskının meyvesini aldı. Kütahya Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada Yeşil Beyazlılar birinci seti 25-19 kazanarak güzel bir başlangıç yaptı.

Keşanspor yarın Diliskelespor’u konuk edecek

Keşanspor yarın Diliskelespor’u konuk edecek

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.