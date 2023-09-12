Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Başantrönü Caner Doğançay, aralıksız sürdürülen yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dış transferlerle takımı güçlendirdiklerini belirten Doğançay, şu an için yolun henüz çok başında olduklarını belirterek, hedeflerinin zirve mücadelesinin içinde bulunmak olduğunu söyledi.

Yoğun tempo ile sezona hazırlandıklarına dikkati çeken Doğançay, "Yeni sezona bomba gibi hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız başlayalı dört hafta oldu. Son iki haftadır çift antrenmanlara yöneldik. Bu çalışmalarımızın karşılığını ilerleyen dönemlerde alacağımıza inancım tam. Dış transferlerle de takımımızı oldukça güçlendirdik. Yorgunluğumuz var ancak hedefimiz belli. Şu an için yolun henüz çok başındayız. Bir şeyler söylemek için erken ancak hedefimiz zirve mücadelesinin içinde bulunmak” diye konuştu.