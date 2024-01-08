Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme branşı sporcuları, Edirne’de düzenlenen “Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Müsabakalarında” yarıştı.MANİSA (İGFA) - Müsabakalarda Türkiye dereceleri elde eden yeşil-beyazlı sporcular Manisa’ya madalyalarla döndü.

“Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Müsabakaları”, 5-7 Ocak tarihlerinde Edirne’de düzenlendi.

Müsabakalarda, Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Kaan Koçan, Emirhan Eroğlu, Ayberk Nail Yavaş, Cemre Çimen yarıştı. Manisa’yı başarıyla temsil eden yeşil-beyazlılar, işte şu dereceleri elde etti.

Cemre Çimen 50 metre serbest en iyi zamanı ile A finalde yarışıp, Yıldızlar Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldu.100 metre serbest en iyi zamanı ile C finalde de yarışan Çimen, Yıldız Bayanlar Türkiye 3.’sü oldu.

Emirhan Eroğlu 100 metre serbest en iyi zamanı ile B finalde yarıştı, yaşında Türkiye 2.’si oldu.

Ayberk Nail Yavaş 200 metre sırtüstü en iyi zamanı ile A finalinde yarıştı, yaşında Türkiye 2.’si oldu. 100 metre sırtüstü en iyi zaman B finalde yarıştı, yaşında Türkiye 4.’sü oldu.