Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Kahramanmaraş’ta afetzedelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ personelini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş’ta iftar ve sahur yemeği hazırlayarak depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy da, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçelerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerini ziyaret etti.

Aksoy’a, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da eşlik etti. Yürütülen çalışmaları inceleyen ve ekiplere kolaylıklar dileyen Aksoy, “Milletçe yaşadığımız tarifi imkânsız acıların ardından yaraların sarılması için devlet ve millet olarak adeta tek yürek olduk. İlk günden itibaren bölgede olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz de, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte depremin en çok etkilediği illerden bir tanesi olan Kahramanmaraş’ta, çadır kentlerde iftar ve sahur yemeği hazırlayarak destek oluyor. Biz de buradaki ekiplerimizi ziyaret ederek, çalışmaları takip ettik. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun diyor, yüce Allah’tan bizlere bir daha böylesi acıları yaşatmamasını niyaz ediyorum” dedi.