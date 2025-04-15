Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Duvarda Sanat, Şehirde Hayat’ yarışması, genç sanatçılara Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşaklar ve duvar yüzeylerine estetik bir kimlik kazandırma fırsatı sunacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini geliştirmek ve sanatı kamusal alanlara taşıyarak halkın sanatla daha fazla etkileşim kurmasını sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte düzenlenen ‘Duvarda Sanat, Şehirde Hayat’ duvar yüzeyleri öğrenci tasarım yarışması, genç sanatçılara yeteneklerini sergileme imkanı sunacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi veya aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği yarışma kapsamında, belirlenen duvar yüzeyleri için özgün ve yaratıcı tasarımlar hayata geçirilecek. Böylece, kentin kültürel mirasına uyumlu, sanatsal değeri yüksek ve özgün eserler şehre kazandırılacak.



Yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Birincilik ödülü 25 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü 10 bin TL olarak belirlenirken, ayrıca 5 bin TL değerinde mansiyon ödülü de verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yarışmanın kentin görsel kimliğini zenginleştirmek açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, genç sanatçıları projeye katılmaya davet etti. Yarışma sonunda seçilen tasarımlar, Manisa’nın belirlenen noktalarındaki duvarlara uygulanarak şehrin estetik yapısına katkı sağlayacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 MAYIS 2025.