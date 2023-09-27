Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Arkas Spor Kulübü’nü 20-25, 19-25, 25-22 ve 23-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Arkas Spor Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeşil beyazlı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Arkas Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de izledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un filedeki sultanları, karşılaşmanın ilk setini 20-25, ikinci setini 19-25’lik skorla önde tamamladı. Üçüncü seti 25-22 kaybeden yeşil beyazlı takım, büyük bir çekişme içerisinde geçen 4. Seti de 23-25’lik set skoru ile maçı 3-1 kazandı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, karşılaşma sonrasında yeşil beyazlı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.