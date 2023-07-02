MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Yenimahmudiye mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon ana şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - 154 Mahalle Projesiyle kırsal mahallelerin alt ve üstyapı dönüşümüne devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yenimahmudiye’deki çalışmalarında sona yaklaştı.

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte mahalleyi ziyaret etti. Aydınyer, mahalle ziyaretinde muhtar Osman Yüksel’le de görüştü.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında mahallede 1,5 kilometrelik ana kanalizasyon hattı döşeme ve bağlantı çalışmaları tamamlandı. 2 kilometrelik içme suyu ana şebeke hattı döşeme işini de tamamlayan MASKİ, abone bağlantılarına devam ediyor. 7 bin 500 metrekare kilit parke taş döşeme çalışmalarının da kısa bir süre içerisinde başlayacağı mahallede, evsel nitelikli atıksu problemi yaşamaması için fosseptiklerin de montajı yapıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, mahalle ziyaretinde muhtar Osman Yüksel ile görüşerek, kırsal mahallelerin dönüşümünü sağlayan yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Merkez mahallelerde oturan vatandaşların hangi hizmetlerden faydalanıyorsa kırsal mahallelerdeki vatandaşların da aynı hizmetlere ulaştığını belirten Aydınyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde alt ve üstyapı yatırımlara devam edeceklerini söyledi.