Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Libya’da sel felaketinin yaşandığı Derne bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) -Libya’da 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Libya’ya hareket ederek çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

Derne bölgesinde çalışmalara destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 10 kişilik ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin de yer aldığı çalışmalarda, selin etkilediği binalarda ve yapılarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gürhan İnal, “Libya’da yaşanılan sel felaketinin ardından kısa sürede hazırlanarak bölgeye hareket ettik. Buradaki durum gerçekten yürekleri burkuyor. Getirdiğimiz araç gereç ve ekipmanlar ile buradaki çalışmalara destek vermeye başladık. Biz selden yoğun bir şekilde etkilenen Derne bölgesinde görev yapıyoruz. Buradaki görevimiz sona erene kadar Libya halkına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.