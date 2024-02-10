Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiği Malta Katlı Otopark Projesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki protokol üyelerinin kazasız belasız tamamlanması dilekleriyle temele nazar boncuğu atmasının ardından otoparkın yapımı için düğmeye basıldı. Tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak olan Malta Parkı Katlı Otoparkı, 356 araç ve 39 motosiklet kapasitesi, zemin kat artı 4 kat ve çatı katı ile birlikte 10 bin 168 metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımlarına hız vererek, projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehrin otopark ihtiyacına cevap verecek Malta Parkı Katlı Otopark Projesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“TAMAMLANMAYAN PROJE YOK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yıllardır devam eden yatırımların devamındaki bir etabını daha birlikte gerçekleştirmekten mutlu olduğunu ifade etti. Akçay, “Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir hizmet başlamışsa mutlaka sonuca ulaşılmıştır. Taahhüt edilip de temeli atılan ya da başlayan bir projenin tamamlanmayanı yok diye biliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyemiz Cengiz Ergün’ün liderliğinde mali yapısını, bütçesini en iyi şekilde değerlendirerek kıt kaynaklarla çok hizmet ve yatırımı başarıyla yürütmeye devam edeceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle Malta Katlı Otoparkı Projesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“HİZMET KERVANI DEVAM EDECEK”

Yerel seçimlerin geldiğini hatırlatan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, güç birliği yaparak, yapılacak olan tüm yatırımlarda başkan Ergün’ün projelerine destek vererek, sahip çıkarak projelerin gerçekleştirilmesine vesile olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Baybatur, “Burada en büyük pay Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Vizyonuyla çalışmalarıyla, ekip arkadaşlarıyla beraber üretken belediyeciliğin örneğini göstererek şehrimize 17 ilçesiyle birlikte -ki coğrafyası geniş bir iliz.- Bu ilçelerin tamamında elinden geldiğince büyük hizmetler yaptı. Pandemi süreci hükümet ve belediye yatırımlarını geciktirdi. Cumhur İttifakıyla birlikte başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ergün ve 17 ilçemizin tamamında biz Cumhur İttifakı olarak birlikteliğimizi muhafaza ederek tüm ilçelere talibiz. İnanıyoruz ki bu hizmet kervanı hem hükümet olarak hem belediyeler olarak devam edecek, sizlerin desteğiyle, oluruyla. Bu destekle beraber bu şehri büyüteceğiz bu şehri kalkındıracağız ve bu şehri marka şehir haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Büyükşehir Belediye Başkanımızın Manisa’nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark projesinde bugüne kadar başarılı projeleri icra etti. Bugün de yenisinin temel atma törenini yapacağız daha sonra da Allah ömür verirse buranın açılışında da hep beraber olmayı temenni ediyoruz. 31 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını, Cengiz Ergün başkanımıza, Mehmet Çerçi başkanımıza ve tüm adaylarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“OTOPARK SORUNU İÇİN CESUR ADIMLAR ATTIK”

Son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Törene katılanları selamlayıp, teşekkürlerini ileten Başkan Ergün, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri nüfus artışı ve trafiğe çıkan araç sayısının da her ilde olduğu gibi Manisa’mızda da katlanması nedeniyle, güzel şehrimizin kanayan yarası haline gelen otopark sorununa çare olabilmek için hep cesur adımlar attık. Yapılmayanları, hasıraltı edilenleri, kangrene dönmüş sorunları bir bir çözmek için gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalıştık, çabaladık. Geldiğimiz noktada çok şükür Manisa’mıza birbirinden önemli proje ve hizmetleri kazandırdık. İmar sorunundan katı atık bertaraf tesislerine, prestij caddelerden, atık su arıtma tesislerine ve kavşaklara kadar şehrimizin ve hemşerilerimizin beklentilerine cevap veren, sorunlarını çözen, yüzlerini güldüren çalışmaların altına imzamızı attık. Manisa’mızda 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yapmak ve tamamlamak çok şükür bizlere nasip oldu. Cumhur İttifakı milletvekillerimizin, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarımızın, Belediye Meclis Üyelerimizin destekleri ve değerli katkılarıyla şehrimizin merkezinin önünü açacak, Manisa’nın kabuğunu kırmasına vesile olacak bu önemli imar plan çalışmasıyla gelecek 35-40 hatta 50 yılımızı güvence altına almış olduk” dedi.

İMAR PLANLARINA DEĞİNDİ

İmar planlarını Manisa’ya kazandırdıklarının altını çizen Başkan Ergün, “Spil Dağı ile Gediz Ovası arasında sıkışan şehrimiz bu imar planları ile rahat bir nefes alacak. İmar planları olmadan ne otopark yapacak alan, ne modern evler yapacak arsa, ne de yol açacak yer maalesef bulamıyorsunuz. İmar planlarının yapılması, ne gibi avantajlar getirdi biliyor musunuz? Devlet Bahçeli Kavşağı’ndan Muradiye ve Menemen güzergahını kullanacak araçlara alternatif yol oluşturmak ve Mimar Sinan Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak Cider Yolu Projemizi hızlandırdı. Yaklaşık 1,5 sene bu cadde üzerinde bulunan eski parsellerin imar planlarını yaparak, yeni tapularını sahiplerine verdik. Şu ana kadar orada 60’ın üzerinde evin yıkımını gerçekleştirdik. Şu anda bu bölgede Maski’nin alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yapacağımız yeni yol, Devlet Bahçeli Kavşağı’ndan gelip, Muradiye hattına bağlanacak. O güzergahta, 3 gidiş ve 3 geliş olarak geniş bir yol başta olmak üzere, yürüme ve bisiklet yolları, aydınlatmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile muhteşem bir bulvarı Manisa’ya kazandıracağız. Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki yoğunluğu bilhassa sabah işe gidiş ve akşamüstü eve dönüş saatlerindeki yığılmanın yüzde 50’sinden fazlasını bu cadde rahatlatacak. Bu yol için bugüne kadar yaklaşık olarak 50 Milyon TL gibi bir bedelle kamulaştırma yaptık. Bu bulvarı açabilmemiz ancak imar planlarının yapılmasıyla mümkündü. Yani bu projemiz, 35 senedir yapılmayan imar planlarının yapılmasıyla hayata geçiyor. Yüce Allah, kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.

“OSB KAVŞAĞI İÇİN KAZMA VURULACAK”

Trafik sıkışıklığının giderilmesine yönelik projeleri aktaran Başkan Ergün, “Bir diğer çözüm, Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçireceğimiz köprülü kavşak projesi. Bu projemizle de OSB-Manisa hattında özellikle servis saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçeceğiz. Allah nasip ederse kısa bir süre içerisinde ilk kazmayı vurmuş olacağız. Bitti mi bitmedi. İmar planlarımızı yapmış olmamız, Gediz Kavşağı projesinin de önünü açtı. Manisalı her vatandaşımız, göreve geldiğim günden bu yana bana bu kavşağın ne olacağı konusunda çokça sorular yöneltti. Bizler de bu konuda fazlaca girişimde bulunduk. Ancak şehrimizin planlarının son olarak 1989 yılında yapılmış olması, önümüzde büyük bir engel teşkil ediyordu. İşte, böylesi önemli, adeta kangrene dönmüş sorunu Allah’ın izniyle çözdük. Gediz Kavşağı çalışması kapsamında proje alanında 18 uygulamalarını yaparak, kavşak projesini imar planına işledik. Buranın kamulaştırmalarını Büyükşehir olarak yaptık. Yapıma hazır şekilde, yani devletimizin bütçesine kamulaştırma yükü olmadan projenin Ulaştırma Bakanlığına teslim edilmesini sağladık. Bakanlığımız ihalesini yapacak ve süreci başlatacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

“Dere yatağına otopark yapacaklarını söyleyenlere itimat etmeyin”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla büyükşehir belediye başkan adaylarının otopark eleştirilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “Gelelim otopark konusuna. 30 Büyükşehir’de olduğu gibi Manisa’mızın da böyle bir sorunu var mı, evet var. Bu sorunların çözümü de yine imar planlarının yapılmasına bakıyordu. Bazı adaylar, seçim heyecanıyla meydanlara çıkıyor “Şuraya otopark yapacağım, buraya otopark yapacağım” diye bol keseden atıyorlar. Mesela, bazı arkadaşlarımız Alaybey Cumartesi pazarının altına, Dış mahalle Yıldırımspor tesislerinin altına otopark yapacağını söylüyor. Yeraltı otoparkı yapım prosedürlerinden habersizler mi acaba diye düşünüyorum. Buraların fizibilitelerini yaptınız mı? Biz yıllar önce yaptık. Merkezde otopark alanı bulsam, ben de istiyorum her yere otopark yapayım ama maalesef yok. Neyse, çok fazla siyasete girmeden kısaca şunu söyleyeyim; yeraltı otoparkı yapacağım dedikleri alanların altı, dere sevgili arkadaşlar. Dere yatağına otopark yapacağını söyleyenlere ve günübirlik siyaset üretenlere itimat etmeyin. Şehrimizi yönetmeye talip olduğumuz 2009 yılından bu yana hemşerilerimize hiçbir zaman tutamayacağımız sözleri vermedik, hep gerçekçi olduk. Tutamayacakları sözleri bol keseden sallayanlara Manisalı hemşerilerim 31 Mart’ta gereken cevabı verecektir. Kaldı ki biz bu bölgede de yer altı otoparkı yapmayı planladık. Ancak yaptığımız fizibilite çalışmasında buranın da altından dere geçtiği için yer altı otoparkı yapılamayacağını gördük” diye konuştu.

BİNLERCE ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARKLAR

İl genelinde yapılan otoparkları da paylaşan Başkan Ergün, “Ben sadece Manisa merkezin değil 17 İlçemizin Büyükşehir Belediye başkanıyım. Otoparklarla ilgili şehrimizde ve ilçelerimizde uygun bulduğumuz her alanda çalışma yürüttük. Salihli ilçemizde hayata geçirdiğimiz Bedesten Çarşısı projemizde, Salihli’mize 500 araçlık kapalı otopark kazandırdık. Merkez’de Eski Subay Lojmanlarının olduğu yere Türkiye’nin en büyük kapasiteli 560 araçlık Tam Otomasyonlu Otoparkı’nı yaptık. Turgutlu ilçemizde hayata geçirdiğimiz kapalı otopark ve pazaryeri projesindeki otopark kapasitesi 153 araç. Şehzadeler Bülent Koşmaz Parkı altına 430 araçlık otopark kazandırdık. Yarhasanlar, Cumhuriyet, Karaköy, Ertuğrul Dayıoğlu otoparklarımızı yenileyerek, kapasitelerini arttırdık. Sarıgöl ilçemizde hayata geçirdiğimiz Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri projemizde kapalı otoparkı da unutmadık. MASKİ Oda Dernekler İş Kuleleri projemizin altında 120 araç kapasiteli otopark yaptık. Eski Garajı, 1.500 araç kapasiteli açık otopark haline getirdik. Hemşerilerimizin ismini Manisa Prime olarak benimsediği Büyükşehir Hizmet Binamız, Otel ve AVM projemizde 2 kat yer altı otoparkı yaptık. Birazdan temelini atacağımız Malta Otoparkı projemiz de otopark ihtiyacımıza önemli ölçüde cevap verecek bir yatırımımızdır. Malta Otoparkı Bodrum katı, zemin katı, 4 kat ve çatı katı olmak üzere 10 bin 168 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli olacak. Bunun yanı sıra teknik hacimler, yönetim ve ödeme birimleri de projemizde yer alacak. 147 milyon + KDV bedelle hayata geçireceğimiz projemizi inşallah gelecek yıl tamamlayıp açmak da bizlere nasip olur. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“OTOPARK PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Manisa’nın otopark ihtiyacının karşılanması için projelerine devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, “Projelerimiz bunlarla kalmayacak. Şehzadeler Belediyemiz ve Pazarcılar Odamızla protokolünü imzaladığımız ve Eski Tariş depolarının olduğu bölgede hayata geçireceğimiz Alaybey Kapalı Otopark ve Pazaryeri projemiz var. Bu projemizi de inşallah hayata geçirdiğimizde, pazarın kurulduğu gün hariç, toplamda 1.060 araç kapasiteli ve 105 adet elektrikli araç şarj noktası ile 903 tezgahlı modern bir pazaryeri ile otoparkı Manisa’ya kazandırmış olacağız. Saruhanlı ilçemizde yapımı devam eden Yeraltı Otoparkı, Gençlik Merkezi ve Kent Meydanı projemizde de 192 araç kapasiteli otoparkla ilçemiz merkezinin otopark ihtiyacına cevap vermiş olacağız. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, Manisa'da geçtiğimiz yıl 59 bin 643 yeni araç trafiğe kaydedilmiş. Toplam araç sayısı 722 bin 23'e ulaşmış. Kısacası ne kadar otopark yaparsanız yapın yetmez! Bugünün değil, geçmişten gelen 40-50 yıllık sorunların sancısını yaşadı Manisa’mız. Bunlar sadece bizim değil, bütün büyükşehirlerin yaşadığı sorunlar. Biz bu sorunların çözümü için varız. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu anlayışla canla başla çalışıyoruz.

“TERCİHLİ YOLLAR AVRUPA’DA BÜYÜKŞEHİRLERDE DE VAR”

Tercihli yollarla ilgili yapılan eleştirilere de teknik olarak yanıt veren Başkan Ergün, “Bu noktada tercihli otobüs yolu dediğimiz, kırmızı kuşak yollarımızla ilgili yapılan haksız ve yersiz eleştirilere de değinmeden geçmeyeceğim. Bu yollar, Avrupa’nın birçok kentinde, tüm büyükşehirlerde var. Toplu taşıma kullanan vatandaşlarımız iyi bilir. Önceden Manisa’da toplu ulaşım aracına binildiğinde 45-50 dakika süren bir yolculuk söz konusu oluyordu. Yaptığımız bu tercihli yollarla biz bu süreyi 20-25 dakikaya çektik. Bakın, günde ortalama 75-80 bin vatandaşımız toplu taşıma kullanıyor. Onları da düşünmek zorundayız. Ayrıca bu yollar ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçişi için de hayati önem taşıyor. Bunları göz ardı edemeyiz. Kaldı ki daha önce bu tercihli yol olarak düzenlediğimiz yollar araç parklanmalarıyla kapatılıyordu. Bunu biz trafiğe kazandırmış olduk. Böylece toplu taşıma saatleri de daha ayarlanabilir hale geldi” dedi.

“ŞEHRİMİZİN İHTİYACI OLAN ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Ergün, Manisa için proje üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Çok şükür, şehrimizin ihtiyacı olan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bütçe disiplini, üretken belediyecilik ve doğru yönetim anlayışıyla bütçesinde rekorlar kıran, bir belediye olarak, şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Bildiğiniz gibi, geride bıraktığımız 5 yıllık hizmet dönemimizde 2 yıl pandemi süreci; geçtiğimiz yıl da hepimizi derin yasa boğan asrın felaketini yaşadık. Devletimiz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için tüm gücüyle çalışma yürüttü. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için kamu kaynakları afeti yaşayan illerimize aktarıldı. Öncelikle pandemide ve depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hizmetlerimizi, projelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürdük ve Manisa’mızın büyükşehir olmasından bu yana şehrimize tam 11 milyar liralık yatırım kazandırdık. Yaptığımız bu çalışmalar, geçtiğimiz hafta içinde bizleri ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından da takdirle karşılandı. Sayın Bakanımız, bütçemizin yüzde 40’ının yatırıma ayrılmasının muazzam bir şey olduğunu dile getirdi ve kaynakların eser anlamında millete dönmesinin önemine vurgu yaparak, bizlere teşekkür etti. Bu da hem şahsım, hem çalışanlarımız hem de Manisa’mız için büyük bir gurur kaynağıdır. Yeni dönemde de yine şehrimize çağ atlatacak çalışmaların içinde olacağımızı bilmenizi isterim. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Manisa ziyaretinde vurguladığı gibi, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Manisa’mızın her meselesini çözmek, modern şehirciliğin ve üretken belediyeciliğin tüm imkanlarını hayata geçirmek için boşa zaman kaybetmeyeceğiz. Üreterek gelişeceğiz, geliştikçe büyüyeceğiz, büyüdükçe zenginleşip, sosyal ve ekonomik engelleri Allah’ın izniyle kademe kademe aşacağız. Bu duygularla Malta Otoparkı Temel Atma Törenimizin hayırlı olmasını diliyor, törenimize katılımlarınızdan dolayı bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TEMELE NAZAR BONCUKLARI ATILDI

Yapılan konuşmaların ardından Malta Parkı Katlı Otopark projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli, zemin kat, 4 kat ve çatı katı ile birlikte 10 bin 168 metrekare alanda hizmet verecek olan Malta Katlı Otoparkı’nın temeline kazasız belasız tamamlanması niyetiyle nazar boncuklarının atılması, okunan dua ve kesilen kurbanın ardından yapım çalışmalarının başlaması için düğmeye basıldı.