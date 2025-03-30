Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca, kurduğu iftar sofraları, sosyal destekleri, geleneksel etkinlikleri ile dayanışma ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının coşku, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen iftar sofralarında 17 ilçedeki 28 noktada, 136 bin 800 kişiye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin aşevi mutfağında hazırlanan sıcak yemekler, ay boyunca, 10 bin ihtiyaç sahibi hasta, yaşlı ve engelli vatandaşın hanesine ulaştırıldı.

Toplam 146 bin 800 yurttaş, Büyükşehir’in sofralarında Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Ramazan ayı boyunca sosyal yardım faaliyetlerini de sürdürerek, kent genelinde ihtiyaç sahibi hanelere 5 bin 300 adet gıda kolisi ulaştırdı.

Ramazan ayında, özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak ve fenilketonüri hastaları da unutulmadı. Özenle hazırlanan gıda kolileri, 315 çölyak ve 15 fenilketonüri hastasına ulaştırıldı.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği çorba dağıtımını da sürdürdü. Kentte eğitim gören öğrencilere toplamda 58 bin kişilik sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 29 gün boyunca her akşam kentin farklı noktalarındaki iftar sofralarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle Ramazan’ın geleneksel ruhu yaşatıldı ve Manisalılara keyifli ve manevi bir atmosfer sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan boyunca, Manisa’nın dört bir yanındaki hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşıp aynı ekmeği bölüşmenin kendisine tarifsiz bir mutluluk verdiğini vurguladı.

İftar sofralarının sosyal destekler ile 200 binin üzerinde yurttaşa ulaştıklarını kaydeden Başkan Zeyrek, "Hedefimiz, Manisa’da hiçbir yurttaşımızın kendini yalnız hissetmemesi ve yatağa aç girmemesi. Bu, sadece Ramazan’a özel bir hedef değil, bizim önceliğimiz olmuştur. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Bu desteği sürekli hale getirerek, kentimizde herkesin refah içinde yaşamasını sağlayacağız” dedi.