Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kuyumcular Çarşısında Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Çarşı Bulvarı arasında kalan 7 ada 86 parselde sokak sağlıklaştırma işlerinin yapılması için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’nın makamında yüklenici firma yetkilisinin katılımıyla Sokak Sağlıklaştırma Projesinin 3. etabı ikinci kısmında kalan parsellerin yenilenmesi için sözleşme imzalandı.

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İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kuyumcular Çarşısında Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Çarşı Bulvarı arasında kalan parsellerde zaten 3 etapta daha önce çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Bu artık son kısmı, 3. etabın 2’nci kısmı. 7 adada 86 tane parselde sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. O bölgedeki bütün dükkânların cephe sağlıklaştırmaları, çatı onarımları tamamen bitmiş olacak. Kuyumcular Çarşısının tamamı bu etapla yenilenmiş olacak. Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde yaptığımız projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.