Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kuyumcular Çarşısında Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Çarşı Bulvarı arasında kalan 7 ada 86 parselde sokak sağlıklaştırma işlerinin yapılması için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’nın makamında yüklenici firma yetkilisinin katılımıyla Sokak Sağlıklaştırma Projesinin 3. etabı ikinci kısmında kalan parsellerin yenilenmesi için sözleşme imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Kuyumcular Çarşısında Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Çarşı Bulvarı arasında kalan parsellerde zaten 3 etapta daha önce çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Bu artık son kısmı, 3. etabın 2’nci kısmı. 7 adada 86 tane parselde sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. O bölgedeki bütün dükkânların cephe sağlıklaştırmaları, çatı onarımları tamamen bitmiş olacak. Kuyumcular Çarşısının tamamı bu etapla yenilenmiş olacak. Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde yaptığımız projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.