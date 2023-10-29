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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Deplasmanda Arkas Spor Kulübüne konuk olan Büyükşehrin Sultanları rakibini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek 5’te 5 yaptı.MANİSA (İGFA) -Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nin 5. haftasında rakibi Arkas Spor Kulübü’ne konuk olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı rakibini 3-0’lık skorla yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Lige fırtına gibi başlayan Büyükşehrin Sultanları, deplasmanda Arkas Spor Kulübüne set vermeden mağlup etti. Rakibini ilk sette 25-19’luk skorla geçen Büyükşehrin Sultanları, etkili oyununu sürdürerek ikinci sette 25-21’lik skorla durumu 2-0 yaptı.

Son sette de rakibine şans tanımayan yeşil beyazlılar bu seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-0 skorla galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş ve voleybol severler takip etti. Maç sonunda Manisa BBSK yönetimi sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.