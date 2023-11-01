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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligine fırtına gibi bir başlangıç yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pazar günü saat 15.00’da evinde konuk edeceği Akhisargücü maçının antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.MANİSA (İGFA) -Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginde mücadele eden ve oynadığı 5 maçı da kayıpsız geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımında hedef galibiyet serisini altıncı maça taşımayı hedefliyor.

Akhisargücü maçı hazırlıklarını Baş antrenör Caner Doğançay yönetiminde yoğun bir tempoda sürdüren yeşil beyazlı ekip, Manisalı voleybol severleri pazar günü saat 15.00’da Tarık Almış Spor Salonuna bekliyor.

Lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü Caner Doğançay, ‘Oyuncularımızın performansı ilk hafta da bizi yanıltmadı. Birbirinden değerli galibiyetler aldık. Gençlerimiz ve tecrübeli oyuncularımız ile çok iyi bir uyum yakaladık. Ve bunun karşılığını da ilk 5 haftada aldık. Şimdi pazar günü yeni bir zafere daha imza atmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile bu haftayı da kayıpsız atlatacağımıza inancımız tam. Tüm voleybol severleri pazar günü saat 15.00’da Tarık Almış Spor Salonuna bekliyoruz’ dedi.