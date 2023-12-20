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Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı evinde konuk ettiği Aliağa Kuzey Spor Kulübü’nü 3-0’lık net skorla mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi ise 11 sayıyla takım kaptanı Sevinç Özgüler oldu.MANİSA (İGFA) -Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aliağa Kuzey Spor Kulübü’nü evinde ağırladı.

Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Özcan Nalbantlar, Engin Altun, Mustafa Yücel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve voleybol severler takip etti. Büyükşehir’in Sultanları taraftarın da büyük desteğiyle ilk setteki üstünlüğünü son sete kadar koruyarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

Kritik hamlelerle baştan sona başarılı performans sergileyen yeşil beyazlı ekip ilk seti 25-11, ikinci seti 25-19, üçüncü seti ise 25-16’lık net skorlarla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Takım kaptanı Sevinç Özgüler 11, takımın önemli yıldızlarından Selinay Akçin ise 10 sayılık katkılarıyla galibiyetin öne çıkan isimleri oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün maskotu ‘Yılkı’ da müsabakanın sonuna kadar voleybol severlere eğlenceli anlar yaşattı.

Voleybol severlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Yılkı maç sonunda taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.