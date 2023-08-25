2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, takımın altyapı kadrosunda yetişen 2004 doğumlu orta mevkii oyuncusu Asya Köse’yi renklerine bağladı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 2023-2024 sezonu için gücüne güç katmaya devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım altyapı kadrosundan yetişen ve orta mevkii oyuncusu olan Asya Köse’yi A Takım kadrosuna kattı. Öte yandan önceki sezon Başantrenör Caner Doğançay’ın ekibinde yer alan Yiğit Tutumlu yeni sezonda da alan antrenörü olarak görevine devam edecek.

Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, “2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele edecek olan takımımız sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken bizler de kadromuzu şekillendirmeye devam ediyoruz. Kadro yapılanması noktasında takımımızın altyapı kadrosundan yetişen 2004 doğumlu Asya Köse’yi renklerimize bağladık. Bu sezon oyuncumuzun bizleri başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Ayrıca Caner Hocamızın ekibinde yer alan Yiğit Tutumlu da yeni sezonda alan antrenörü olarak görevine devam edecek. Yapılan her iki anlaşmanın da Manisa’mıza ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.