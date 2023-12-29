Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. 1. Lig’in tecrübeli isimlerinden orta oyuncu Rabia Martinoviç Özşahan yeşil-beyazlı takıma katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, play-off’lar öncesinde kadrosuna önemli bir ismi kattı.

Grubunda liderliğini perçinleyen yeşil-beyazlı takım, 1. Lig’in tecrübeli isimlerinden orta oyuncu Rabia Martinoviç Özşahan’ı renklerine bağladı. 1990 doğumlu oyuncu 1. Lig’de mücadele eden Çanakkale Belediyespor’dan Manisa BBSK’ya katıldı.

RABİA MARTİNOVİÇ ÖZŞAHAN KİMDİR?

Yeşil-beyazlı takımın kadrosuna kattığı Rabia Martinoviç Özşahan, sırasıyla Karşıyaka SK, Kocaeli BŞB, Edremit Bld, Balıkesir BBSK, Maltepe, Bolu Bld, Salihli Bld, Samsun Anakent, Kazan Bld SK, Çukurova Bld, Sivrihisar, Sakarya ve Çanakkale Belediyespor formalarını terletti.

Manisa BBSK Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, “Geride kalan haftalarda grubumuzda oynadığımız 15 maçın 14’ünü kazanarak liderlik koltuğuna oturduk. Normal sezonun bitmesine 5 maçımız kaldı. Bundan sonraki süreçte artık play-off’ları da hesaplayarak 1. Lig’in tecrübeli isimlerinden Rabia Martinoviç Özşahan’ı da renklerimize bağladık. Kulübümüze ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum” dedi.