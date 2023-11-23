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Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesinde geçen yıl kurulan öğretmen korosu bu yılda çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA)- Akademik başarının yanı sıra sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğretmenlerden oluşan koroyu kurdu ve çalışmalara başladı. Öğretmen korosu yıl sonunda Manisalılara ücretsiz konser verecek.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş öğretmen korosunu ziyaret etti. Yıldıray Demirtaş "Cumhuriyetimizin 100. yılında cumhuriyetimizin kazanımları sanatta sporda ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Güzel bir koro öğretmen korosu oluşmuş durumda. Meslektaşlarımı kutluyorum" dedi.

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu ise “Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz koronun aynı zamanda Öğretmenlere motivasyon oluyor. Öğretmenlerimiz derslerden sonra rahat bir ortamda kendileri söyleyip çalışıyorlar güzel bir deşarj oluyorlar umarım bu tür faaliyetler etkili olur yıl sonunda öğretmenlerimizi dinleyeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi müzik öğretmeni ve öğretmen korosu şefi Gül İmren ise "16 kişi ile başladığımız bu serüvene 25 arkadaşımız ile devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız öğretmenler koromuz bu yıl konsept değiştirip devam ediyor. Geçen yıl Türk Müziği repertuarından parçalar öğrenmiştik ve sahneye çıkmıştık. Bu yılda 90'ların popüler müziklerinden 90'lar pop dediğimiz müzikler ile yıl sonunda sahnede olmayı planlıyoruz. Kursun açılmasında emeği geçen Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz , Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu'na tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi müzik öğretmeni ve orkestrada keman çalan Fatma Gün Altay ise "öğretmenlerimizin bu yıl talepleri daha fazla oldu. Geçen yıl düzenlediğimiz konserden sonra ilgi koroya ilgi arttı. Öğretmen arkadaşlar her hafta buraya gelip çalışmalara katılıyor. Koro sayesinde arkadaşlık ilişkilerimiz arttı. Geçen yıl Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ağırlıklı bir koro varken bu yıl pop müziğe yöneldik. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Yıl sonuna çok güzel konser hazırlıyoruz ve herkesi yıl sonundaki konserimize davet ediyoruz.