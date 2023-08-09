Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler, Alaşehir ve Turgutlu merkezde MASKİ aracılığıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesinin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Başkanvekili Mehmet Palabıyık’ın başkanlık ettiği toplantıda MASKİ’nin altyapı çalışmaları da anlatıldı.

Palabıyık, gündem maddelerine geçilmeden önce yaptığı konuşmada, “Prestij cadde yatırımlarımız kapsamında Şehzadeler ilçemiz Atatürk ve Çarşı Bulvarları ile PTT çevresinde ve Alaşehir ilçemiz İsmetpaşa ve Sümer Oral caddelerinde altyapı işlerimize hayırlısıyla başladık. İl merkezimizdeki Cemal Ergün ve Avni Gemicioğlu Caddesi 2. Etap kapsamında da üstyapı çalışmalarımıza start verdik. Turgutlu ilçemiz Selvilitepe Mahallesindeki 3 kilometre içme suyu, 2 kilometre yağmur suyu hattı döşeme çalışmamız da başladı. Hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.