Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle boşalan koltuğa, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu gizli oylamayla seçildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, önceki başkan Mimar Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından yeni başkanı belirlemek için bugün 1. Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste yapılan gizli oylama sonucunda, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

1979 Akhisar doğumlu olan Besim Dutlulu, CHP’nin adayı olarak tek isimle seçime girerken, AK Parti aday çıkarmadı.

Dutlulu, göreve seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, merhum başkan Ferdi Zeyrek’in halkçı yönetim anlayışını sürdürme sözü verdi.

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Eczacı Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar’da doğdu. İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

2005 yılında Akhisar’da eczane işletmeciliğine başlarken aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var. 10 yıl Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. Akhisar’daki bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.