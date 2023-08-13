MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve Alaşehir’de inşa ettiği güneş enerji santralleriyle bugüne kadar 28 milyon TL elektrik üretimi yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanarak önemli projelere imza atıyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında yürütülen güneş enerji santrali yatırımları sonrasında ilk olarak Manisa merkez atıksu arıtma tesisi ile Yunusemre’nin Seyitli mahallesinde toplam 2 megavat gücünde tesisler inşa edildi. Ardından içinde bulunduğumuz 2023 yılında Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin olduğu alanda 1 megavatlık bir tesis daha Manisa’nın geleceğine kazandırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Seyitli mahallesinde 5 megavatlık bir tesis daha inşa ediyor.

Çalışmaların son aşamaya geldiği tesis ile üretilen elektrik miktarı daha üst seviyelere taşınacak.