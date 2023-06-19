Manisa’da Boks Antrenörü Yahya Aslan’ın yetiştirdiği genç boksörler katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla Manisa’nın gururu olmayı sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da düzenlenen okul sporları Gençler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonasında 66 kiloda Fatmanur Duman Türkiye ikincisi olurken, 57 Kiloda Samet Şahin ve +81 kiloda Hüseyin Haşemi ise Türkiye üçüncüsü olarak Manisa’ya 1’i gümüş, 2’si bronz olmak üzere 3 madalya kazandırdılar.

Boks Antrenörü Yahya Aslan, “Öncelikle hedefimiz çocuklarımızın tamamının telefon tablet gibi cihazlardan uzak durmalarını sağlamak, spora yönlendirmek. Bunu yaptığımız zaten belirli disiplinli antrenmanlarla başarı gelir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da katıldığımız ilk turnuvada üç sporcumuzla madalya kazandık. Bundan sonraki hedeflerimiz farklı yaş gruplarında Türkiye Şampiyonalarında madalyalar elde etmek. Şampiyon olup Avrupa’da çocuklarımızın ülkemizi temsil etmesini istiyoruz. Çocukların tamamen disiplin, azim, istek ile spora başvurdukları yerde süreklilik olunca başarı geliyor.

Merkezefendi Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi ve turnuvada ikincilik elde eden Fatmanur Duman, “15 yaşındayım. 1 yıl önce boks sporuna başladım. 66 kiloda Liseler Arası Turnuvada ikinci oldum. Bundan sonraki dönemlerde Türkiye Şampiyonasında şampiyon olup Avrupa’da derece yapmak amacım. Allah nasip ederse Avrupa’da da şampiyonluk gelir inşallah” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi Hüseyin Haşemi, “14 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır boks yapıyorum. Hedefi gelecek yıl şampiyon olmak. Bu sene Erzurum’da yapılan turnuvada üçüncü oldum. İleride Türkiye’de ve Avrupa’da dereceler elde etmek istiyorum. Babamın desteği ile başladım. Çok kilo almıştım. Sosyal hayatım biraz gerilemişti. Ondan dolayı spora başladım. İyi de başlamışım” diye konuştu.

MOSTEM Öğrencisi Samet Şahin ise, ilk yarışmada üçüncü olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, amacının bundan sonraki yarışmalarda Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.