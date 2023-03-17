Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’yı turizm açısından ileriye taşımak, şehrin turistik ve tarihi mekanlarını en iyi şekilde tanıtmak ve seyahat acentelerinin tur programlarına Manisa’nın da dahil edilmesini sağlamak amacıyla TÜRSAB’a bağlı seyahat acentelerinin yetkililerine Manisa gezisi programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı seyahat acenteleri yetkilileri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Manisa gezisinde ağırlandı. Manisa Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği Başkanı Şakir Can Dinç ve TÜRSAB üyesi acente yetkilileri, ilk olarak Şehzadeler Park’ta ağırlandı.

Acente yetkililerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik ve yetkililer ağırladı. Burada düzenlenen kahvaltı programının ardından heyete Şehzadeler Park gezdirildi.

Seyahat acenteleri ve tur şirketleri yetkililerinden oluşan heyetin sonraki durağı, Sultan Camii, MCBÜ Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi, Muradiye Camii, Yeni Han ve tarihi Kurşunlu Han oldu. Tarihi camilerin mimari güzelliğini ilgiyle inceleyen heyet, Tıp Tarihi Müzesi gezisinde de müze sorumlularından bilgi aldı. Yeni Han ve Kurşunlu Han’da tarihi Manisa bezinin nasıl üretildiği ve nerede kullanıldığına ilişkin bilgilendirilen heyet, şehrin gelişimine hayran kaldı. Heyet, Saray-ı Amire'den (Manisa Sarayı) günümüze ulaşabilen tek yapı olan Fatih Kulesi'nin restorasyon çalışmalarını da inceledi.

MANİSA’NIN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ TANITILDI

Gezinin öğleden önceki programının ardından heyet, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi’nde öğle yemeğinde ağırlandı. Heyete Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik eşlik etti. Yemeğin ardından Osmanlı Müzesi’ni de gezen heyete Başkan Çerçi ve Danışmanı Kefayettin Öz tarafından İrfan Meclisi ve Osmanlı Müzesi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca İrfan Meclisi’nde seyahat acentelerine Manisa’nın tarihi ve turistik yerleri hakkında sunum gerçekleştirildi.

Heyetin gezi programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu ile devam etti. Çanakkale Savaşı’nın canlandırılması yapılan diorama salonunda Çanakkale Savaşı’nın detaylarını yetkililerden öğrenen heyet, duygu dolu anlar yaşadı. Gezi programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan bir diğer eser olan Atatürk Kent Parkı ile noktalandı