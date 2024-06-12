Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, yönetim kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cafer Çeniz’i konuk etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, yönetim kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cafer Çeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile Veteriner Hekimler Odası işbirliğinde hayata geçirilebilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Sokak hayvanlarının da konuşulduğu ziyarette Başkan Zeyrek, Manisa’ya Hayvan Hastanesi ve gezici Vetbüs projelerini kazandırmak istediklerini söyledi.

Başkan Zeyrek, “Hayvan hastanesini hayata geçirmek için bütçe oluşturduk. Yunusemre Belediyesi ile birlikte yaptığımız bir barınağı da bir an önce aktif hale getireceğiz. Sokak hayvanlarını yaşadıkları alanlardan koparmak için değil, daha nitelikli alanlarda yaşatmak için mücadele vereceğiz. Bu konuda Veteriner Hekimler Odası’nın desteğine de ihtiyacımız var. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Veteriner Hekimler Odası ile hayvansever dernekleriyle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu dünya yalnız bizim değil, tüm canlılarla birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Ferdi Zeyrek’in bu yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade eden Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız ise, “Bu noktada üzerimize düşen vazifeleri sonuna kadar yerine getirmeye hazırız. Sokak hayvanları noktasında da, halk sağlığı noktasında da, çevre sağlığı noktasında da Veteriner Hekimler Odası olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

