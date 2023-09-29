Kraliçe Melissa, Dr Cihan Bolat’ın uyguladığı ‘içimizden gelen mucize’ ile yeni sezona hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Fame Model Of Türkiye 2023 yarışmasının Kraliçesi Melissa Aslan da doğal uygulamalarla güzelleşen modellerden...

Dr Cihan Bolat’ın uyguladığı ‘içimizden gelen mucize’ ile yeni sezona hazırlanan Kraliçe Melissa, Cihan Bolat ile 1 yıldır çalışıyoruz.Her türlü yüz bakım ve uygulamaları gönül rahatlığı ile yaptırıyorum" dedi.

Taçlı güzel sezon öncesi bakımlarını yaptırdığını ve sezona çok hızlı bir girişi yapacağını ve Ekim ayında başta duayen modacı Yıldırım Mayruk olmak üzere 28 defilede yer alacağını ifade etti.

Dr Cihan Bolat, Melissa Aslan’a yapılan uygulama ile ilgili şunları söyledi:

"Son zamanlarda kullanılan kendi kanımızdan elde ettiğimiz cilt gençleştirme ve dolgu olarak da kullanılan bir yöntemden bahsediyoruz. Bu yöntemle her şeyi bize ait olan ürünlerle kendimizi yeniliyoruz. Hem cildimizde yenilenme sağlarken hem de azalan cilt altı dokuyu destekleyip dolgu gibi kullanıyoruz. Dolgu etkisi ile birlikte cilt altında çok güçlü bir şekilde kolajen üretimini de desteklemiş oluyoruz. Yılda 2-3 kez uygulama ile yabancı madde içermeyen tamamen kendimizden, alerjen olmayan bir yöntemle yılları geriye alıyoruz. Yaklaşık 20 ml kan alıp klinikte uygun şekilde ve özel bir yöntemle ayırıp hem cildimizi gençleştiriyoruz, hem de cilt altında doku kaybı olan bölgelerde dolgu amaçlı kullanabiliyoruz. Tedavi edici özellik olarak; geçmişteki sivilce izlerinin yok edilmesi, yara izlerinin azaltılmasında da kullanabiliriz.İçimizdeki diğer bir mucize ise kendi yağ hücrelerimizden aldığımız kök hücrelerimiz. Klinikte 30 dakikalık işlemlerle karın bölgesinden aldığımız yağ dokumuzu steril şartlarda ayırıp kök hücrelerimizi cilt gençleştirme, leke tedavisi, akne izleri tedavisi, yara iyileşmesi, saç tedavisine destek, cilt çatlakları tedavisi gibi birçok alanda kullanabiliriz. Yine aldığımız yağ dokumuzu dolgu amaçlı uygun bölgelerde kullanabiliriz.